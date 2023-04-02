Monza - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Monza sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monza - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Monza ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Lazio maçı 2 Nisan Pazar günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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