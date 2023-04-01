Nottingham Forest - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Wolverhampton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nottingham Forest - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTİNGHAM FOREST - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Wolverhampton maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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