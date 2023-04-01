La Liga'nın 27. haftasında Girona sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Girona ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Espanyol maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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