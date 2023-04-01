Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Bayern Münih sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayern Münih - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNIH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Dortmund maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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