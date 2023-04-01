Arsenal 4-1 Leeds United | MAÇ SONUCU - ÖZET

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de Leeds United'ı konuk etti. Arteta'nın öğrencileri rakibini 4-1 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2023- 19:10