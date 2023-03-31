Marsilya - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya sahasında Montpellier'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Montpellier maçı 31 Mart Cuma günü saat 22.00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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MARSILYA - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya

Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Rongier; Clauss, Veretout, Guendouzi, Nuno Tavares; Under, Sanchez, Malinovskyi

Montpellier

Lecomte; Sacko, Jullien, Kouyate, Sylla; Savanier, Chotard, Nordin, Khazri, Mavididi; Wahi