Avrupa'da derbi haftası!

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. İki takımın ligdeki durumlarına baktığımızda; Fenerbahçe'nin maç eksiği ile 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunuyor. Topladığı 54 puanla da ligde 2'nci sırada yer alıyor. Aynı zamanda 24 maçta, 61 gol atıp kalesinde de 26 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip, ligde atmış olduğu 61 golle de lig lideri konumunda yer alıyor. Beşiktaş ise ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 49 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Çıktığı 25 karşılaşmada ise 25 gol atıp, kalesinde de 25 gol gördü.

Öte yandan bu karşılaşmayla birlikte iki ezeli rakibin de 358'inci buluşması olacak. Bu maçlarda Fenerbahçe 131 galibiyet alırken, Beşiktaş ise 129 kez galibiyet sevinci yaşadı.

GÖZLER HAALAND'IN ÜSTÜNDE

İngiltere Premier Lig'in 29'uncu haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlayacak. Ligde liderlik mücadelesi veren City, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp Arsenal ile puan farkını 5'e indirmek istiyor. İspanyol teknik adam Guardiola ve ekibi, ligde 2 maç eksiği ile birlikte 27 maçta; 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 29'uncu haftaya girerken 61 puan toplayan City, bu karşılaşmalarda 67 gol atıp, kalesinde de 25 gol gördü. Aynı zamanda Manchester City, ligde son 6 maçtır da kaybetmiyor. City'nin bu sezon ligde attığı 67 golün, 28'i Erling Haaland'tan geldi. Ayrıca Norveçli oyuncu City formasıyla tüm kulvarlarda da 43 maçta; 48 gol atıp, 6 asist yaptı. Liverpool karşılaşmasında şüphesiz ki gözler takımın gol umudu Erling Haaland'ta olacak. Liverpool cephesine baktığımızda ise ligde pek de iyi gitmeyen bir form görebilmekteyiz. Ligde inişli ve çıkışlı bir performans gösteren Liverpool, 3 maç eksiğiyle 26 maçta; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 42 puanla ligde 6'ncı sırada yerini alıyor. Liverpool, bu karşılaşmalarda fileleri 47 kez havalandırırken, kalesinde de 29 gol gördü. Liverpool cephesi de bu deplasmandan galibiyet ile ayrılıp zirve yarışına tekrardan ortak olmak isteyecek. Karşılaşma yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH LİDERLİĞİ İSTİYOR

Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Bayern Münih ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Yarın TSİ 19.30'da Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayla birlikte ligde liderlik yarışı da artacak. Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih, Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayırıp yerine bir süredir boşta olan diğer bir Alman teknik adam Tomas Tuchel'i getirmişti. Tuchel, Borussia Dortmund karşılaşması ile birlikte Bayern Münih teknik direktörlüğündeki ilk lig maçına çıkacak ve aynı zamanda eski takımına da rakip olacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Bayern Münih'in ligdeki form grafiğine baktığımızda son 10 yılın lig şampiyonu olarak ligi domine ettiğini görmekteyiz. Bu sezon ligde çıktığı 25 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 52 puan toplayarak ligde Dortmund'un 1 puan altında 2'nci sırada yer alan Bayern Münih, bu karşılaşmalarda 72 gol attı ve kalesinde 27 gol gördü. Bayern Münih, Dortmund maçını da kazanıp liderlik koltuğunu tekrardan almak isteyecek. Borussia Dortmund'a baktığımızda ise ligde 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 1'inci sırada yer alıyor. Oynadığı 25 karşılaşmada ise 55 gol atıp, kalesinde de 31 gol gördü. Borussia Dortmund, şüphesiz karşılaşmadan galip ayrılıp liderliğini koruma hedefinde.

SİCİLYA EKİBİNDE HEDEF MUTLAK GALİBİYET

İtalya Serie A'nın 28'inci haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda son şampiyon Milan'ı ağırlayacak. Sicilya ekibi, 33 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşamaları adına lig liderliğine devam ederken, Kvaratskhelia ve Osimhen'in şampiyonluk yolundaki performansı da futbolseverleri hayran bırakır nitelikte. Napoli, ligde çıktığı 27 maçta; 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 71 puan topladı ve bu karşılaşmalarda 64 gol atıp, 16 gol de kalesinde gördü. Lig 2'ncisi Lazio ile arasındaki 19 puan farkı bulunan Sicilya ekibi, son şampiyon Milan'ı da evinde devirerek puan farkını 22'ye çıkarmak isteyecek. Milan cephesinde ise ligde son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetler üst sıralardaki yerini kaptırdı. Ligde çıktığı 21 maçta; 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Milan, Bu maçlarda 44 gol atarken, kalesini de 36 gole kapatamadı. Milan, deplasmanda Napoli galibiyeti ile birlikte moral bulmak isteyecek. Karşılaşma 2 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak.

PSG'NİN RAKİBİ LYON

Fransa Ligue 1'in 29'uncu haftasında Paris Saint Germain, Parc des Princes'de ezeli rakibi Olympik Lyon'u ağırlayacak. Son lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi ve Fransa Lig Kupası'na çeyrek finalde veda eden PSG, yarışa tek kulvarda devam ediyor. Ligde 1'inci sırada yer alan Paris Saint Germain; 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı ve bu maçlarda 66 puan topladı. Toplamda 68 gol atan PSG, kalesinde de 28 gol gördü. En büyük silahlarından biri olan Neymar'ı sakatlığı sebebiyle bu sezon kaybeden Paris, Lyon karşılaşmasında Brezilyalı yıldızın yokluğunda Messi ve Mbappe'ye güveniyor. Lyon maçını da kazanıp lig 2'ncisi Marsilya ile arasında olan 7 puan farkını da 10 puana çıkarmak isteyen PSG, şampiyonluk için önemli bir galibiyet almak istiyor. Lyon cephesinde de işler bu sezon pek de iyi gitmiyor. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Laurent Blanc ve ekibi, Paris deplasmanından alacağı galibiyet ile birlikte ligde üst sıralara yükselme hedefinde. Lyon, ligde çıktığı 28 maçta; 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Toplamda 41 puan toplayan Lyon, ligde 10'uncu sırada yer alıyor. Karşılaşma 2 Nisan pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak.