Fransa'da ünlü spor gazetesi L'Equipe her sene olduğu gibi bu yıl da Ligue 1'de forma giyen futbolcuların aylık brüt maaşlarını yayınladı.
Maaşlar açıklandı! Mbappe uçtu İşte o liste
Fransız basını, Ligue 1'in futbolcularının aylık maaşını açıkladı. Listenin başında PSG'den futbolcular yer aldı. İşte Messi, Mbappe, Neymar ve diğer futbolcuların aldığı aylık ücretler...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.03.2023- 11:16
Sıralamada ilk 10'u, Paris Saint-Germain'in yıldızları aldı. Zirvede ise Fransızların süperstarı Kylian Mbappe var...
Öte yandan Olympique Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de aylık 330 bin euro'luk maaşı ile listede 25. sırada yer aldı.