Luka Modric'ten Türk taraftarlarına mesaj! "Teşekkürler"

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Millli Takımımız, konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Hırvatların kaptanı Luka Modric, oyundan ayrılırken taraftarımız yıldız ismi ayakta alkışladı. Modric, sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2023- 22:18