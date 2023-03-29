EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Millli Takımımız, konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Hırvatların kaptanı Luka Modric, oyundan ayrılırken taraftarımız yıldız ismi ayakta alkışladı. Modric, sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Modric, Türkiye - Hırvatistan maçında kenara geldiği anda taraftarları alkışladığı fotoğrafını paylaştı ve "Teşekkürler" yazdı. Yıldız futbolcu, bu paylaşımına Türk Bayrağı da ekledi.
İŞTE MODRIC'İN PAYLAŞIMI: