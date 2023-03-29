Jose Mourinho Roma'dan ayrılıyor mu?
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İtalya macerası sona mı eriyor? Portekizli hoca için Fransa ve Premier Lig iddiaları da bulunuyor. İşte son detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.03.2023- 15:21
Son dönemde ayrılık iddiaları gitgide yükselirken, İtalyan basını Mourinho'nun geleceğiyle ilgili son noktayı koydu.
Corriere dello Sport'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, 2024 yılına kadar Roma'da kalmaya karar verdi.
PSG VE PREMIER LİG'İN RADARINDAYDI
Portekizli teknik adam ile Paris Saint Germain'in yanı sıra Premier Lig'den de talipleri olduğu yazılıyordu.
Mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Mourinho, oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek takımdan ayrılmayacağı ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtecek.