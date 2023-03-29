Jose Mourinho Roma'dan ayrılıyor mu?

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İtalya macerası sona mı eriyor? Portekizli hoca için Fransa ve Premier Lig iddiaları da bulunuyor. İşte son detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2023- 15:21