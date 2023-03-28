Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Türkiye ile bizim takımımızın grupta 1'incilik için yarışacağını düşünüyorum. Türkiye, oynadığı oyunla ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Aylar sonra oynanacak diğer maçların ardından durumu daha net görebileceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dalic karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirterek, "Kendi takımıma teşekkür ederim. Çok zor bir rakibe karşı oynadık. İlk dakikalarda zor anlar yaşadığımız bir maçtı. Korkutucu anları geri çevirdik, kalecimizin bunda emeği büyük. 2 gol attık. Türkiye'ye de bu değerli performansı nedeniyle teşekkür ederim. Çok güzel bir atmosfer vardı. Türk halkına bu misafirperverliği için de teşekkür ederim. Çok değerli bir takımla oynadık. Grubumuzdaki en zor rakip Türkiye idi. İlk dakikalarda bizim için zorluydu. Zorlu maçta iyi bir savunma sergiledik. Türkiye Milli Takımı'nın sağ kanadı çok kaliteliydi. Bizim de sol kanadımız çok iyi performans sergiledi. Bütün oyuncular bana göre iyi performans sergiledi" diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ GALİBİYET BİZİM İÇİN UMUT VERİCİ"

Türkiye'nin çok kaliteli bir takıma sahip olduğunu ve liderlik için en büyük rakipleri olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Grubun diğer maçları için şimdiden konuşmak zor olur. Galler ile kıyasladığımızda Türkiye bizim için daha zor bir rakipti. Bugün daha iyi bir oyun sergiledik. Türkiye ile bizim takımımızın grupta 1'incilik için yarışacağını düşünüyorum. Türkiye, oynadığı oyunla ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Aylar sonra oynanacak diğer maçların ardından durumu daha net görebileceğiz. Bu akşam aldığımız galibiyet bizim için umut verici. Biz bir başarı elde edeceğimizi umut ediyoruz. Hırvatistan milli takımı olarak çok azimli çalıştığımızı düşünüyorum. Türkiye, bizim hatalarımız nedeniyle 2 pozisyon buldu ama değerlendiremedi. İlk 20 dakikadan sonra Türkiyeli oyunculara fırsat vermedik. Onlar bizim izin verdiğimiz oyunu oynayabildi. Modric'e yapılan alkış bizim için çok değerli. Rakip oyuncuya statta yapılan bu davranış gerçekten çok anlamlı" şeklinde konuştu.