Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsveç sahasında Belçika'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsveç - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsveç - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsveç ile Belçika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Belçika maçı 24 Mart Cuma günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE