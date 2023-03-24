Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan sahasında Karadağ'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bulgaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bulgaristan - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Karadağ kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Karadağ maçı 24 Mart Cuma günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE