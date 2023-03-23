Portekiz 4-0 Liechtenstein | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 Elemeri J Grubu ilk maçında Ronaldo'nun yıldızlaştığı maçta Portekiz, Liechtenstein'ı 4-0 mağlup etti. Liechtenstein karşılaşmasına 11'de başlayacak olan Cristiano Ronaldo, 197 maçla tarihin en fazla milli maça çıkan oyuncusu oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2023- 00:48