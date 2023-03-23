Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya sahasında İngiltere'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile İngiltere kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - İngiltere maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Spinazzola; Barella, Verratti, Jorginho; Berardi, Retegui, Grifo

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish