Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna-Hersek sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bosna-Hersek - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bosna-Hersek - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna-Hersek ile İzlanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna-Hersek - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA-HERSEK - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna-Hersek - İzlanda maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22:45'te maçın yayıncısı bulunmuyor.