Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan Ligi'ne övgü dolu sözler

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planla devam ederlerse, ileride dünyanın en rekabetçi 5. veya 6. ligine sahip olacaklar." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 22:31