Sevilla'nın yeni hocası Jose Luis Mendilibar oldu
Sevilla, Getafe mağlubiyetinin ardından Jorge Sampaoli'nin görevine son vermişti. ispanyol ekibi yeni hocasının Jose Luis Mendilibar olduğunu duyurdu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 21.03.2023- 20:05
Sezona Julen Lopetegui ile başlayan Sevilla, daha sonra Jorge Sampaoli'yi göreve getirdi. Her iki teknik adamla da istediği sonuçları alamayan Sevilla, La Liga'da küme düşme mücadelesinden kurtulamadı.
İspanya'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.
Sevilla, 26 haftası geride kalan La Liga'da 28 puanla 14. sırada yer alıyor. En dülüs devinin küme düşme hattıyla arasında yalnızca 2 puan bulunuyor.