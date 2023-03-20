Afrika futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Emmanuel Adebayor'dan veda kararı geldi. 39 yaşındaki santrfor, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.
Agaza altyapısında futbola başlayan Emmanuel Adebayor daha sonra; Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace, Başakşehir, Kayserispor, Olimpia ve Semassi formaları giydi.
39 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerinde kulüp düzeyinde 593 maça çıktı. Emmanuel Adebayor bu karşılaşmalarda rakip fileleri 207 kez havalandırdı. Togolu forvet aynı zamanda takım arkadaşlarına 65 gol pası verdi.