Sampdoria - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Sampdoria ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sampdoria - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Sampdoria ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Hellas Verona maçı 19 Mart Pazar günü saat 14.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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SAMPDORIA - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Turk; Gunter, Amione, Nuytinck; Zanoli, Winks, Paoletti, Augello; Leris, Duricic; Gabbiadini

Hellas Verona

Montipo; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Tameze, Lazovic; Kallon, Verdi; Gaich