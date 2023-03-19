La Liga'nın 26. haftasında Osasuna sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Osasuna - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Osasuna ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Villarreal maçı 19 Mart Pazar günü saat 18.15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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OSASUNA - VİLLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Vidal, Aridane, D Garcia, Cruz; Brasanac, Torro, M Gomez; Avila, Budimir, Ezzalzouli

Villarreal

Reina; Foyth, Albiol, P Torres, Pedraza; Terrats, Parejo, Trigueros; Chukwueze, G Moreno, Pino