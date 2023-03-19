Nice - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice sahasında Lorient'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nice - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Lorient maçı 19 Mart Pazar günü saat 17.00'de beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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NICE - LORIENT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice

Schmeichel; Lotomba, Todibo, Dante; Ramsey, Rosario, Thuram, Bard; Bouanani, Laborde; Pepe

Lorient

Mannone; Silva, Meite, Talbi, Le Goff; Abergel; Le Bris, Innocent, Le Fee, Faivre; Dieng