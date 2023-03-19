Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Lazio ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Roma maçı 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın

LAZIO - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham