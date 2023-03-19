İspanya La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Son 2 maçını gol yemeden kazanan Barcelona, 25 hafta sonunda en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde lider durumda bulunuyor. İşte dev maçın detayları...
BARCELONA - REAL MADRID İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Christensen, Balde, Roberto, Busquets, De Jong, Gavi, Raphinha, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Militao, Rüdiger, Carvajal, Nacho, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Barcelona - Real Madrid maçı 19 Mart Pazar günü saat 23.00'te başladı. Derbi mücadelesi S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.