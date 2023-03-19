Arsenal - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal - Crystal Palace maçı 19 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arsenal
Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Trossard, Martinelli
Crystal Palace
Whitworth; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Doucoure, Schlupp; Olise, Edouard, Zaha