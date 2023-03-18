İtalya Serie A'nın 27. haftasında Udinese ile Milan kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Milan deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Udinese 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pereyra, 45+6. dakikada Beto, 70. dakikada Ehizibue kaydetti. Milan'ın tek golü 45+4. dakikada penaltıdan Ibrahimovic kaydetti.

İsvaçli yıldız Ibrahimovic Milan formasıyla bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Alınan bu sonucun ardından Udinese puanını 38'e çıkardı. Milan ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, lider Napoli ile karşılaşacak. Udinese ise Bologna'ya konuk olacak.