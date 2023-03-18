Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Stuttgart sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Wolfsburg maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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