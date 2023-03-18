İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Southampton ile Tottenham karşı karşıya geldi. İki takım, gol düellosuna sahne olan maçta karşılıklı buldukları gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 46. dakikada Che Adams, 77. dakikada Theo Walcott ve 90+3. dakikada James Ward- Prowse'dan (p) geldi. Tottenham'ın gollerini ise 45+1. dakikada Pedro Porro, 65. dakikada Harry Kane ve 74. dakikada Ivan Perisic kaydetti.



Tottenham bu sonuçla puanını 49'a yükseltti. Southampton ise puanını 23'e çıkardı.