Monza - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Monza ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MONZA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Monza - Cremonese maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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