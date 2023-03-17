Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Sassuolo sahasında Spezia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sassuolo - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Sassuolo ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Spezia maçı 17 Mart Cuma günü saat 20:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın