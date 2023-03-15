Messi için bomba iddia görüşmeler sızdırıldı!

TRANSFER HABERİ: Paris Saint-Germen ile sözleşmesi sezon seonu bitecek olan ve yeni sözleşme imzalamayan Lionel Messi için flaş gelişmeler yaşandı. Dünya basınında birçok kez Barcelona'ya yada Amerika'ya gideceği ile ilgili haberler yazılırken Dünya yıldızı futbolcu'nun babası ile Suudi Arabistan kulübüyle görüştüğü ve astronomik rakamlar talep edildiği iddia edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2023- 11:29