Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Gent, Belçika liginde Zulte Waregem'i deplasmanda 6-2 yendi.

Belçika Jupiler Pro Lig'de Zulte Waregem'e konuk olan Gent, maçın 37. dakikasında Julien Sart'ın golü ile 1-0 öne geçti. Maçın 41. dakikasında konuk ekip, Alessio Castro-Montes'in golü farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmada ilk yarı da Gent'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Timothy Derijck'in golü ile 52. dakikada farkı bire indiren Zulte Waregem, bir dakika sonra 53. dakikada Gift Orban'ın golüne engel olamadı ve fark tekrar ikiye çıktı.

Zulte Waregem, Jelle Vossen'in 65. dakikadaki golü ile farkı tekrar bire indirse de 68, 75, 83. dakikalarda Gift Orban'ın golleri ile skor 6-2'ye geldi ve maç da Gent'in 6-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Gent'in 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Gift Orban, 4 gol atarak karşılaşmada öne çıkan isim oldu.

Bu sonuçla Gent, ligde 48 puanla 5. sırada Zulte Waregem ise 23 puanla düşme potasında yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Gent ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş maçında 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibi ile karşılaşacak.