Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Roma ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Sassuolo maçı 12 Mart Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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