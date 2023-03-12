Newcastle United - Wolverhamton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Wolverhamton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Newcastle United - Wolverhamton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Wolverhamton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Wolverhamton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Wolverhamton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNİTED - WOLVERHAMTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Wolverhamton maçı 12 Mart Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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