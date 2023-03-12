La Liga'nın 25. haftasında Mallorca sahasında Real Sociedad'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Mallorca - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Mallorca ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Real Sociedad maçı 12 Mart Pazar günü saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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