Lorient - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient sahasında Troyes'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lorient - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORİENT - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Troyes maçı 12 Mart Pazar günü saat 17.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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