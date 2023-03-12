Ajaccio - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio sahasında Montpellier'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajaccio - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ajaccio - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Montpellier maçı 12 Mart Pazar günü saat 17.00'da beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼