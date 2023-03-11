Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04 ile 2-2 berabere kaldı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 24. haftasında Schalke 04 ile Veltins Arena'da oynadığı maçta 38. dakikada Nico Schlotterbeck'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 50. dakikada Marius Bülter'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Borussia Dortmund 60. dakikada Raphael Guerreiro ile bulduğu golle 2-1 öne geçti.
Schalke 04, 79. dakikada Kenan Karaman'in attığı kafa golüyle karşılaşmaya yeniden denge getirdi ve skoru 2-2 yaptı.
Maçta kalan bölümlerde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Schalke 04 formasıyla ilk golünü atan Kenan Karaman 68. dakikada Rodrigo Zalazar'ın yerine oyuna dahil oldu.
8 maçlık galibiyet sersinin ardından ilk kez puan kaybeden Borussia Dortmund ligde 50 puanla lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Schalke 04 ise 20 puan ve maç fazlasıyla 17. sırada bulunuyor.