La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Madrid - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Real Madrid ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Espanyol maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius

Espanyol

Pacheco; Gil, Montes, S Gomez, Pierre-Gabriel; Darder, Vinicius; Puado, Suarez, Braithwaite; Joselu