Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 36. haftada Coventry City sahasında Hull City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te 36. hafta maçında Coventry City ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COVENTRY CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Coventry City - Hull City maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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COVENTRY CITY - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Coventry City

Wilson; McNally, McFadzean, Doyle; Dabo, Eccles, Hamer, Wilson-Esbrand, Howley; Godden, Gyokeres

Hull City

Darlow; Coyle, Jones, McLoughlin, Elder; Simons, Longman, Docherty, Tufan, Slater; Tetteh