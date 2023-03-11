Bologna 0-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Bologna ile Lazio kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 12.03.2023- 00:50
Zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu. Karşılaşmadan galip ayrılması halinde Inter'i geçerek ikinci sıraya yükselecek olan Lazio, bu fırsatı değerlendiremedi.
Bu sonuçla birlikte konuk ekip Lazio 49 puana yükselirken, Bologna 36 puana ulaşmış oldu.