Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve bir dönem İtalya'da Fiorentina ve Milan'da da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Milan arasında oynanacak mücadele öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim: O futbolcu için 100 milyon Euro'yu kolayca veririm
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Tottenham - Milan maçı öncesi İtalyan basınına röportaj verdi. La Gazetta dello Sport'a konuşan Terim, transfer edeceği ilk ismi açıkladı. İşte detaylar...
La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam, İtalya sevgisinden EURO 2008'dek milli takım performansından kurduğu takımlarda öncelik verdiği kriterlera kadar birçok konuya değindi.
İşte Hürriyet'in derlediği habere göre Fatih Terim'in açıklamaları: