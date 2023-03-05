Sampdoria - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Sampdoria sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sampdoria - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 25. haftada Sampdoria ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Salernitana maçı 5 Mart Pazar günü saat 17:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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