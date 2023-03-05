Rennes 0-1 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı!
Fransa Ligue 1'in 26. hafta karşılaşmasında milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Rennes'le karşılaştı. Mücadeleyi Marsilya 1-0 kazandı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 00:42
Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Rennes ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren gol 57. dakikada S. Kolasinac'tan geldi. Golün asistini ise Milli oyuncumuz Cengiz Ünder yaptı.
Marsilya puanını 55'e yükseltirken; Rennes ise 46 puanda kaldı.
DİĞER HABERLER