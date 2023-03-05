Montpellier - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier sahasında Angers'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Montpellier - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Montpellier - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Angers maçı 5 Mart Pazar günü saat 17:00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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