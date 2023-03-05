Futbolun eski yıldızları Luis Figo ve Zvonimir Boban; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde 1 Mart'ta başlayan "Omuz Omuza" kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu; Portekizli eski yıldız futbolcu Luis Figo ve Hırvatistan'ın efsane isimlerinden Zvonimir Boban'ın çektikleri destek videolarını yayımladı.

Luis Figo, çektiği videoda "Türkiye'de ailelerini ve evlerini kaybeden insanların iyileşmesine hep birlikte yardım edelim." ifadelerini kullanarak kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Zvonimir Boban da 15 Haziran'a kadar sürecek kampanyaya katılım çağrısı yaparak, "Türkiye'deki dostlarımız çok zor günler geçiriyor. Sadece dualarımıza dahil etmekle kalmayalım. Depremzedelere yardım etmek için bu kampanyaya katılalım." ifadelerine yer verdi.

"Omuz Omuza" kampanyasında elde edilecek gelirle, depremin etkilediği şehirlere, kalıcı konut ve konteyner kent gibi barınma alanları yapılacak.