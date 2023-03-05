Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı.
Cristiano Ronaldo Türkiye'deki deprem felaketine sessiz kalmadı! İşte yaptığı yardım
Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Ronaldo, Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere bir uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.03.2023- 12:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023- 12:58
Daily Mail'de yer alan habere göre; Ronaldo, 6 Şubat'ta Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından oluşan trajik görüntülerden çok etkilendi.
Ronaldo'nun depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdiği ifade edildi.