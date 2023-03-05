Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Bayer Leverkusen sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı 5 Mart Pazar günü saat 17:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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