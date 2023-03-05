Almanya Bundesliga'nın 23. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Sardar Azmoun, Jeremie Frimpong, Moussa Diaby ve Amine Adli'den geldi. Hertha Berlin'in tek golünü ise Dodi Lukebakio (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından B. Leverkusen 2 maç sonra kazandı ve 31 puana yükseldi. Hertha Berlin ise 20 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Leverkusen deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak. Hertha Berlin ise sahasında Mainz'i ağırlayacak.