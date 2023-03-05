Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'e konuk oldu. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kaybetti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 16. haftasında Fenerbahçe ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ABB Fomget'e 1-0 kaybetti. ABB Fomget'e getiren golü 13 dakikada Yuliia Shevchuk attı. ABB Fomget bu sonuçla 46 puanla liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise 32 puanla 3. sırada kaldı.